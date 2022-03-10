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Международные платежные системы Visa и Mastercard сегодня приостанавливают работу в России. Такая мера была ранее принята в рамках западных санкций на фоне событий на Украине. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории нашей страны в прежнем режиме, однако ими нельзя будет расплачиваться за границей.

Кроме того, будут недоступны трансграничные операции – в частности, оплата покупок в иностранных интернет-магазинах.

Также карты Visa и Mastercard невозможно будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.