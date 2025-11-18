Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В ЦБ заявили о "перегибании палки" при блокировке счетов для борьбы с мошенниками

18 ноября 2025 13:00
111
Увеличившееся число жалоб граждан на беспричинную блокировку счетов говорит о "перегибании палки" в борьбе с мошенничеством. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

Она отметила сокращение числа жалоб на мошеннические действия, пишет Смотрим.

"Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", – сказала глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что клиентам не всегда объясняли причины блокировки их счетов, что создавало дополнительные трудности и требовало решения.

"И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена", – добавила она.

