В ЦБ заявили о "перегибании палки" при блокировке счетов для борьбы с мошенниками

Увеличившееся число жалоб граждан на беспричинную блокировку счетов говорит о "перегибании палки" в борьбе с мошенничеством. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

Она отметила сокращение числа жалоб на мошеннические действия, пишет Смотрим.

"Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", – сказала глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что клиентам не всегда объясняли причины блокировки их счетов, что создавало дополнительные трудности и требовало решения.

"И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена", – добавила она.