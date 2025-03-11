В ЦБ сообщили о возможных лимитах на ипотеку и автокредиты

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Центральный банк (ЦБ) РФ с 1 апреля получит полномочия по установке лимитов на ипотечное и автокредитование. Об этом 9 марта сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью «Российской газете».

«Что касается новых мер, то с 1 апреля этого года у нас появится возможность устанавливать лимиты рискованных выдач и в ипотеке, и в автокредитовании. <...> Как показал опыт, этот инструмент очень эффективен», — сказала она.

По ее словам, возможные ипотечные ограничения могут затронуть кредиты с первым взносом менее 20% и долговой нагрузкой заемщика более 80%. Она отметила, что такое сочетание показателей значительно повышает шансы просрочки кредита.

В автокредитовании ЦБ также планирует снизить выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Помимо этого, ограничения коснутся случаев, когда средства занимаются не для покупки автомобиля, а на любые другие цели под залог уже имеющегося транспортного средства, пишут "Известия".