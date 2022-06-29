В ЦБ предостерегли от введения управляемого курса рубля

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Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ. Об этом в среду, 29 июня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишут "Известия".

Она подчеркнула, что, когда начинают управлять курсом — резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, «мы привязываемся к валютам чужих стран».

«Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — отметила она на съезде РСПП.

По словам главы Центробанка, Россия придерживается плавающего курса. По ее словам, именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

Она также отметила, что иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс.