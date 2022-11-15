В Самарской области количество владельцев дебетовых бизнес-карт Сбербанка выросло на 29%

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В регионе отмечается рост интереса предпринимателей к бизнес-картам Сбербанка. Так на 1 октября число владельцев дебетовых бизнес-карт увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 28% выросло и количество самих бизнес-карт – на 1 октября оно превысило 34 тысячи. Также с начала года вырос и оборот по дебетовым бизнес-картам. За 9 месяцев 2022 года рост оборота составил 13% и достиг 4,7 млрд рублей.

Для владельцев бизнес-карт в рамках «Зелёной недели» сейчас действует специальное предложение, благодаря которому предприниматели, которые проведут оплату с помощью дебетовый бизнес-карты Сбербанка с 11 по 17 ноября, получат кэшбек.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Корпоративные клиенты Сбербанка в Самарской области давно оценили удобство и технологичность использования дебетовых бизнес-карт, поэтому популярность их использования в нашем регионе постоянно растёт. Ведь бизнес-карта – это прежде всего инструмент, который позволяет ускорить процессы компании и контролировать все расходы онлайн. По сути это универсальный помощник, позволяющий предпринимателям оплачивать закупки для бизнеса напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек».

Напомним, Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию с специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса будет проходить с 11 по 17 ноября.