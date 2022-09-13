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В России завершили обсуждение государственного бюджета на 2023-2025 годы, он составлен и получил одобрение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Совещание по данному вопросу с участием президента России Владимира Путина, посвященное базовым параметрам бюджета, состоялось 12 сентября. Уточняется, что стоимость барреля нефти, от которого отталкивались при формировании проекта, составляет около 60 долларов.

Отмечается, что при медленном росте мирового ВВП закрыть дефицит бюджета предполагается за счет Фонда национального благосостояния. Кроме того, по данным «Ъ», при составлении бюджета российские власти рассмотрели различные ожидаемые форс-мажорные ситуации. В частности, министерство финансов планирует обеспечить резервы под любой возможный сценарий развития в мировой экономике. В то же время в Минэкономики сочли, что необходимо заранее готовить почву для дальнейшего роста, несмотря на ситуацию в глобальной экономике, пишет издание.

Основными параметрами бюджета в цифрах Минфин поделится в течение недели, говорится в материале.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признался, что российский бюджет на ближайшую трехлетку станет самым сложным в его профессиональной карьере.