В России введут лимит для переводов без открытия счета

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В России введут лимит 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц при упрощенной идентификации без открытия банковского счета, включая переводы через федеральную почтовую связь, сообщается в проекте закона, подготовленного Росфинмониторингом по поручению правительства.

Также повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вносит поправки в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) и закон "О национальной платежной системе" (161-ФЗ).

Законопроект направлен на приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Сейчас перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тыс. рублей возможен по упрощенной идентификации физического лица. При этом, максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законом не предусмотрена. Эта норма не отвечает международным стандартам.

При этом физическим лицам разрешены банковские переводы с полной идентификацией на сумму не более 600 тыс. рублей, пишет Смотрим.