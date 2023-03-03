Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью до -4°С, днем до +1°С. Местами гололедица.
В Самарской области 4 марта облачно, гололедица, мокрый снег
Россия является самым большим потребителем роз в мире.
Каждый второй цветок, который продается в России, — это роза
В связи с тем что производство монет обходится дороже.
В России возобновилась печать купюр номиналом 5 и 10 рублей
Личность подозреваемого установили, им оказался ранее судимый за похищение человека Змановский.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве одного из создателей «Спутника V»
В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8–11 классов из России и других стран — он стал самым популярным из 39 направлений олимпиады.
Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»
Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта.
РЖД летом предоставят скидку в 50 процентов на билеты детям от 10 до 17 лет
Здесь волонтеры плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.
Неравнодушные жители Самары организовали сообщество «Самара для фронта»
За год специалисты центра общественного здоровья СО провели более 160 интерактивных тренингов и 8 массовых мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков.
Александр Муравец: «Потребление наркотических средств представляет реальную угрозу жизни»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.19
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России возобновилась печать купюр номиналом 5 и 10 рублей

3 марта 2023 22:29
153
В связи с тем что производство монет обходится дороже.

В России возобновилась печать купюр номиналом 5 и 10 рублей. Обновленные банкноты уже находятся в обращении с 3 марта, пишут "Известия".

Ранее такие купюры были выведены из печати из-за их быстрого износа. Однако новые технологии позволили сделать их более прочными и защищенными от подделок.

В связи с тем что производство монет обходится дороже, Центробанк решил вернуть 5- и 10-рублевые бумажные банкноты. Их дизайн останется таким же, как и раньше.

Накануне заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов рассказал, что летом 2023 года планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Модернизированные купюры будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивыми.

 

Фото:   ЦБ РФ

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
3 марта 2023  16:58
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
253
В Правительстве Самарского региона тема цифровизации находится на постоянном контроле.
3 марта 2023  14:07
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения в регионе
377
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
3 марта 2023  13:00
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
254
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
3 марта 2023  09:51
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
301
Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
2 марта 2023  20:55
Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЦСКА
1571
Весь список