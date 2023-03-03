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В России возобновилась печать купюр номиналом 5 и 10 рублей. Обновленные банкноты уже находятся в обращении с 3 марта, пишут "Известия".

Ранее такие купюры были выведены из печати из-за их быстрого износа. Однако новые технологии позволили сделать их более прочными и защищенными от подделок.

В связи с тем что производство монет обходится дороже, Центробанк решил вернуть 5- и 10-рублевые бумажные банкноты. Их дизайн останется таким же, как и раньше.

Накануне заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов рассказал, что летом 2023 года планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Модернизированные купюры будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивыми.

Фото: ЦБ РФ