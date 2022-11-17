В России вновь можно оплачивать покупки с телефона. SberPay возвращается

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Недавно в Сбере сообщили, что технология по оплате с помощью телефонов с NFC вновь доступна на телефонах с операционной системой Android. Благодаря технологии SberPay оплачивать покупки или снимать наличные в банкоматах можно без использования карт, достаточно лишь приложить телефон, поддерживающий технологию NFC (ей оснащено большинство современных смартфонов). Стоит отметить, что для такой оплаты не надо устанавливать дополнительные приложения, достаточно только СберБанк Онлайн.

Для того, чтобы пользоваться SberPay необходимо подключить к нему любую карту системы «Мир» и обновить систему Android до версии 8.1 или выше, а приложение СберБанк Онлайн – до версии 14.5.

Сервис SberPay появился в 2020 году и получил достаточно широкую популярность у клиентов Сбера. Однако, после введения ограничений в апреле этого года, оплачивать покупки с помощью телефонов с технологией NFC стало невозможно. При этом в Сбербанке отмечают, что оставалась возможность оплачивать покупки по QR, в интернете, а также с помощью биометрии.

Напомним, что в настоящее время также действуют платежные системы Mir Pay и Samsung Pay, которые также позволяют проводить оплату с помощью смартфона.