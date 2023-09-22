В России усилят контроль над валютой

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Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Совершенно точно это не коснется обычных граждан. Это, если коснется физлиц, то мы говорим про лимит, аналогичный которому установлен в валюте – $1 млн в месяц. Лимит, который для 99,9% наших граждан носит абсолютно фантастический характер", – отметил Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

Правительство рассматривает возможность восстановления валютного контроля, в том числе контроля оттока капитала через дружественные страны.

Между тем Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод денег за рубеж, согласно которым россияне и физлица-резиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести в зарубежные банки не более $1 млн (или сумму в эквиваленте), пишет Смотрим.