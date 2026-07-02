В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения

В России с 1 сентября 2026 года введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Граждане смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.

Там уточнили, что речь идет о вступлении в силу изменений в Налоговый кодекс России, принятых федеральным законом № 418-ФЗ.

"Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года", - заявили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Как отметили в Минфине, такой налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки, которая направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим создавать сбережения на будущее.

До этого финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что граждане РФ могут вернуть часть НДФЛ за расходы на фитнес, бассейн, спортивные секции и другие занятия физкультурой. По ее словам, в текущем году оформить вычет можно за 2023, 2024 и 2025 годы.