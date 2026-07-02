В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Женщина выжила после падения с высоты свыше 450 м
Женщина выжила после падения с высоты свыше 450 м
Молодой самарец украл из дачного домика бытовую технику и несколько бутылок алкогольных напитков
Молодой самарец украл из дачного домика бытовую технику и несколько бутылок алкогольных напитков
Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару
Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару
Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг ЖКХ
Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг ЖКХ
Составлен цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»
Составлен цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»
23% удаленщиков Самары планируют работать летом из дома, 22% — на даче
23% удаленщиков Самары планируют работать летом из дома, 22% — на даче
В Самарской области завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
В Самарской области завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
В Самарской области открываются агроклассы по биотехнологиям и пищевому производству
В Самарской области открываются агроклассы по биотехнологиям и пищевому производству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.27
0
EUR 89.18
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения

168
В России с 1 сентября введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения

В России с 1 сентября 2026 года введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Граждане смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.

Там уточнили, что речь идет о вступлении в силу изменений в Налоговый кодекс России, принятых федеральным законом № 418-ФЗ.

"Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года", - заявили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Как отметили в Минфине, такой налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки, которая направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса россиян к финансовым инструментам, позволяющим создавать сбережения на будущее.

До этого финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что граждане РФ могут вернуть часть НДФЛ за расходы на фитнес, бассейн, спортивные секции и другие занятия физкультурой. По ее словам, в текущем году оформить вычет можно за 2023, 2024 и 2025 годы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
493
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1076
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026  21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
808
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026  18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
854
Вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства обсудили во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Его провел Губернатор Вячеслав Федорищев.
30 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области
712
Весь список