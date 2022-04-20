В России предложили ввести уголовное наказание за хранение криптовалюты не на биржах

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Ассоциации банков России (АБР) предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты не на биржах, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия". Соответствующее письмо организация направила в Центробанк, Минфин и Росфинмониторинг.

Цифровые активы можно хранить в кастодиальных и некастодиальных кошельках. В первом случае криптовалюты находятся на специальных биржах и де-факто контролируются операторами обмена (по аналогии с банковскими вкладами).

Некастодиальные активы контролируются лично пользователем. Они считаются наиболее безопасными, поскольку их очень сложно отследить и взломать.

АБР предлагает ввести уголовную ответственность за хранения криптовалюты на некастодиальных кошельках в случае, если она не была задекларирована. Но организация также рассматривает вариант, когда наказание должно наступать не за владение подобными кошельками, а за отказ предоставлять ключи от них уполномоченным органам.

В Росфинмониторинге заявили, что «предложение заслуживает внимания». В Центробанке от комментариев отказались.

Фото: iphones.ru