В России ограничат переводы денег до 100 тыс. руб. без открытия счета

177

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому в России вводят ограничения на переводы денежных средств. По новым правилам без открытия банковского счета граждане смогут перевести только сто тысяч рублей за раз.

Законопроект был одобрен 11 декабря. Его действие распространяется на россиян, которые прошли упрощенную идентификацию личности.

"Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны", - подчеркнул представитель Минфина в беседе с РБК.

Отмечается, что законопроект уже согласовали с Центробанком, Минцифры, МВД, Минфином и Роскомнадзором, пишет РЕН.ТВ.