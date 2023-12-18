В России ограничат переводы денег до 100 тыс. руб. без открытия счета

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минские зрители очень тепло приняли постановку самарского театра. После спектакля долго благодарили артистов продолжительными овациями и положительными отзывами.
САТОБ представил оперу «Любовь к трем апельсинам» на сцене Большого театра Беларуси
«РКС-Самара» в ближайшее время с помощью смс-информирования предупредят должников о грядущем судебном разбирательстве.
«РКС-Самара»: в 2023 году владельцы 4700 лицевых счетов остались без денег на банковских картах
Детям вручили подарки, провели викторину по химии и показали мультфильмы предприятия.
«Тольяттиазот» поздравил с Новым годом воспитанников православной школы
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
В ДТП со снегоуборщиком в Самарской области попала 31-летняя автомобилистка
В ДТП со снегоуборщиком в Самарской области попала 31-летняя автомобилистка
Суда из Самары в Рождествено с 19 декабря отправятся по измененному расписанию
Суда из Самары в Рождествено с 19 декабря отправятся по новому расписанию
Российских школьников научат собирать квадрокоптеры
Российских школьников научат собирать квадрокоптеры
В Тольятти открыты более 45 бесплатных катков
В Тольятти заработали более 45 бесплатных катков
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.03
EUR 98.42
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола»
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России ограничат переводы денег до 100 тыс. руб. без открытия счета

18 декабря 2023 09:10
177
В России ограничат переводы денег до 100 тыс. руб. без открытия счета

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому в России вводят ограничения на переводы денежных средств. По новым правилам без открытия банковского счета граждане смогут перевести только сто тысяч рублей за раз.

Законопроект был одобрен 11 декабря. Его действие распространяется на россиян, которые прошли упрощенную идентификацию личности.

"Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны", - подчеркнул представитель Минфина в беседе с РБК.

Отмечается, что законопроект уже согласовали с Центробанком, Минцифры, МВД, Минфином и Роскомнадзором, пишет РЕН.ТВ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
18 декабря 2023  14:02
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
109
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023  19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
367
в Самаре начали работать официальные елочные базары
16 декабря 2023  11:52
В Самаре начали работать официальные елочные базары
706
Глава региона отметил: в Самарской области создаются условия для того, чтобы в отрасль приходят подготовленные, высококвалифицированные кадры.
15 декабря 2023  17:10
Дмитрий Азаров подвел итоги развития АПК Самарской области в 2023 году
1004
Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».
15 декабря 2023  16:35
В Самарской области станет проще заключить социальный контракт
637
Весь список