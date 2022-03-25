В регион на поддержку занятости из федерального бюджета поступило свыше 700 млн рублей

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Эти средства будут направлены на сохранение трудовых коллективов, организацию временных рабочих мест, оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован в службе занятости, а также на дополнительное профессиональное обучение сотрудников предприятий. В разработке комплекса дополнительных мер по поддержке занятости населения, эффективных механизмов оказания помощи гражданам и работодателям на федеральном уровне активное участие принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В частности, было учтено предложение главы региона о возможности авансирования расходов получателей субсидий.

Часть средств, поступивших из федерального бюджета, будет направлена на поддержку занятости сотрудников АО «АВТОВАЗ» и производителей автокомпонентов. На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Чтобы наладить работу Волжского автогиганта и сохранить один из крупнейших трудовых коллективов, Дмитрий Азаров заручился поддержкой Министра промышленности РФ Дениса Мантурова.

Трудоустройство и обеспечение занятостью жителей региона сегодня на особом контроле у Губернатора. По поручению главы региона специалисты службы занятости ежедневно проводят оперативный мониторинг ситуации в сфере занятости. По итогам этой работы направляются письма-предостережения по соблюдению трудового законодательства и прав работников предприятий.

Совместно с сотрудниками кадровых служб работодателей ведется учет трудовых коллективов, которые находятся в простое либо на частичной занятости для того, чтобы оперативно организовать для них временные рабочие места и возможность заработка. Для получения федеральной помощи работодателям необходимо обязательно разместить сведения о работниках организаций, находящихся под угрозой увольнения (режимы «скрытой безработицы» и мероприятия по высвобождению работников) на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Также в регионе разработан план мероприятий по сохранению уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер на 2022 год. План включает в себя меры по содействию в трудоустройстве безработным и ищущим работу с помощью службы занятости гражданам, по содействию занятости в рамках реализации социальных контрактов, по созданию инвесторами рабочих мест, меры, направленные на трудоустройство выпускников, на легализацию неформальной занятости и др. В рамках плана предусмотрен и постоянно ведется оперативный мониторинг занятости во всех видах экономической деятельности.

О самарском опыте поддержки занятости в условиях новых вызовов на федеральном уровне рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. Министр приняла участие в заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Работа в сфере занятости в регионе ведется и в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным: служба занятости оказывает содействие по профобучению и дополнительному профобразованию отдельных категорий граждан. Так, в этом году планируется обучить более 3 500 человек. Причем, получить новую профессию теперь смогут также безработные жители, зарегистрированные в службе занятости.

Кроме того, компании и организации, которые в этом году возьмут к себе на работу молодых людей не старше 30 лет, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Это поможет трудоустроиться выпускникам колледжей и вузов без опыта работы, молодым людям без среднего профессионального или высшего образования инвалидам, детям-сиротам, а также родителям несовершеннолетних детей.

За консультацией по вопросам трудоустройства можно обращаться в центры занятости населения. Контактная информация размещена на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Также подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 302 14 99.

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