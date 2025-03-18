В приложениях российских банков появится кнопка для быстрого сообщения о выполненном переводе денег мошенникам

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С 1 октября 2025 года все системно значимые российские банки будут обязаны добавить в свои приложения функцию для быстрой отправки заявления о мошенническом переводе, сообщает iphones.ru со ссылкой на Центробанк.

Клиенты этих банков также смогут в приложении подтвердить, совершали ли они операцию под влиянием мошенников, если банк получит запрос от регулятора. Такой вопрос может возникнуть, если пострадавший напрямую обратился в полицию, а правоохранительные органы запросили данные через Центробанк.

В перечень системно значимых банков входят 13 организаций, в том числе Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ и Райффайзен Банк.

Также с 1 октября все банки должны будут принимать обращения от пользователей, которые перевели мошенникам наличные деньги через банкомат с помощью токенизированных карт. При этом пострадавший не обязан быть клиентом банка, через который совершался перевод.

С 29 марта все банки будут обязаны уведомлять родителей о выдаче карт их детям в возрасте от 14 до 18 лет, а также обо всех операциях по счету ребенка. [ЦБ РФ]