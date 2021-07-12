Я нашел ошибку
Главные новости:
Предприятия для участия в конкурсе КЦОП прошли серьезный отбор.
Самарский гипсовый комбинат – в числе 15 флагманских корпоративных центров опережающей подготовки России
Глава Самары вручила сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям
Глава Самары вручила сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям
Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио
Тольяттинка посоревнуется в плавании на Олимпиаде в Токио
В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе
В Самаре общественники организовали для местных жителей досуг на свежем воздухе
В Самаре водитель без прав сбил молодого человека на электросамокате
В Самаре водитель без прав сбил молодого человека на электросамокате
Молодая автомобилистка в Волжском районе съехала в кювет, пострадал ребенок
Молодая автомобилистка в Волжском районе съехала в кювет, пострадал ребенок
Старый центр Отрадного преображается благодаря нацпроекту Жилье и городская среда
Старый центр Отрадного преображается благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"
В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе
В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Студенты кафедры водоснабжения и водоотведения изучают производственный процесс в «РКС-Самара»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе

12 июля 2021 13:25
121
В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе

В офисах Сбербанка в Самаре теперь можно купить кофе или чай. Кофепоинты работают по графику работы отделения банка, в котором находятся. Цена на кофе начинается от 59 рублей. Насладиться напитком можно как в офисе банка, так и в формате на вынос.

В меню кофеен американо, капучино, латте, раф и эспрессо. Для тех, кто предпочитает некофейные напитки в ассортименте есть какао и три вида чая: черный, зеленый и фруктовый. Купить напиток может любой желающий.  Для тех, кто ценит свое время – в приложении Delivery Club можно сделать предзаказ. Для этого необходимо выбрать MOSAIC coffee&tea, оплатить заказ и забрать его уже в ближайшем офисе Сбера, где есть кофепоинт.

Сейчас эта услуга доступна в 13 офисах банка в Самаре, в том числе в офисе нового формата на Мичурина, 52. К концу 2021 года количество офисов с кофепоинтами будет увеличиваться.

Кофе и чай во многом становятся стандартом гостеприимства. При этом насладиться напитками можно в любой точке отделения Сбербанка. В залах наших офисов есть столы, стулья и диваны. Суть в том, что теперь клиент Сбера может получить услуги банка в любом, удобном для него месте офиса, в том числе за столиком с чашкой кофе, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Адреса офисов Сбера, где открыты кофепоинты:

  • г.Самара, ул. Советская/Победы, 2/144, первый этаж
  • г.Самара, ул. Агибалова, 78
  • г.Самара, ул. Революционная, 126, нежилое помещение н2
  • г.Самара, ул. Владимирская, 35
  • г.Самара, ул. Вольская/ул. 22 Партсъезда, дом 9/33
  • г.Самара, ул. Победы, 104
  • г.Самара, ул. Аэродромная, 50
  • г.Самара, ул. Стара-Загора, 139
  • г.Самара, ул. Советской Армии, 239
  • г.Самара, Мичурина 52
  • г.Самара, пр-т Кирова, дом 130
  • г.Самара, ул. Гагарина, 19
  • г.Самара, ул. Самарская, 207


Фото: Дильдина Светлана

Теги: кофе сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
СберКарта признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи
12 июля 2021, 11:39
СберКарта признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи
Молодежная СберКарта с выгодными условиями для клиентов в возрасте от 14 до 21 года. Финансы и Банки
136
Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки
12 июля 2021, 10:27
Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки
С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату. Финансы и Банки
207
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре
09 июля 2021, 16:32
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре
В новом офисе клиентам продолжат предоставлять прежние финансовые услуги, но само пространство офиса стало ещё более открытым и безбарьерным. Финансы и Банки
1110
В центре внимания
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
137
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
198
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
280
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
741
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
2797
Весь список