В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе

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В офисах Сбербанка в Самаре теперь можно купить кофе или чай. Кофепоинты работают по графику работы отделения банка, в котором находятся. Цена на кофе начинается от 59 рублей. Насладиться напитком можно как в офисе банка, так и в формате на вынос.

В меню кофеен американо, капучино, латте, раф и эспрессо. Для тех, кто предпочитает некофейные напитки в ассортименте есть какао и три вида чая: черный, зеленый и фруктовый. Купить напиток может любой желающий. Для тех, кто ценит свое время – в приложении Delivery Club можно сделать предзаказ. Для этого необходимо выбрать MOSAIC coffee&tea, оплатить заказ и забрать его уже в ближайшем офисе Сбера, где есть кофепоинт.

Сейчас эта услуга доступна в 13 офисах банка в Самаре, в том числе в офисе нового формата на Мичурина, 52. К концу 2021 года количество офисов с кофепоинтами будет увеличиваться.

Кофе и чай во многом становятся стандартом гостеприимства. При этом насладиться напитками можно в любой точке отделения Сбербанка. В залах наших офисов есть столы, стулья и диваны. Суть в том, что теперь клиент Сбера может получить услуги банка в любом, удобном для него месте офиса, в том числе за столиком с чашкой кофе, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Адреса офисов Сбера, где открыты кофепоинты:

г.Самара, ул. Советская/Победы, 2/144, первый этаж

г.Самара, ул. Агибалова, 78

г.Самара, ул. Революционная, 126, нежилое помещение н2

г.Самара, ул. Владимирская, 35

г.Самара, ул. Вольская/ул. 22 Партсъезда, дом 9/33

г.Самара, ул. Победы, 104

г.Самара, ул. Аэродромная, 50

г.Самара, ул. Стара-Загора, 139

г.Самара, ул. Советской Армии, 239

г.Самара, Мичурина 52

г.Самара, пр-т Кирова, дом 130

г.Самара, ул. Гагарина, 19

г.Самара, ул. Самарская, 207



Фото: Дильдина Светлана