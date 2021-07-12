В офисах Сбера в Самаре теперь можно купить кофе

В офисах Сбербанка в Самаре теперь можно купить кофе или чай. Кофепоинты работают по графику работы отделения банка, в котором находятся. Цена на кофе начинается от 59 рублей. Насладиться напитком можно как в офисе банка, так и в формате на вынос.
В меню кофеен американо, капучино, латте, раф и эспрессо. Для тех, кто предпочитает некофейные напитки в ассортименте есть какао и три вида чая: черный, зеленый и фруктовый. Купить напиток может любой желающий. Для тех, кто ценит свое время – в приложении Delivery Club можно сделать предзаказ. Для этого необходимо выбрать MOSAIC coffee&tea, оплатить заказ и забрать его уже в ближайшем офисе Сбера, где есть кофепоинт.
Сейчас эта услуга доступна в 13 офисах банка в Самаре, в том числе в офисе нового формата на Мичурина, 52. К концу 2021 года количество офисов с кофепоинтами будет увеличиваться.
Кофе и чай во многом становятся стандартом гостеприимства. При этом насладиться напитками можно в любой точке отделения Сбербанка. В залах наших офисов есть столы, стулья и диваны. Суть в том, что теперь клиент Сбера может получить услуги банка в любом, удобном для него месте офиса, в том числе за столиком с чашкой кофе, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением Сбербанка.
Адреса офисов Сбера, где открыты кофепоинты:
Фото: Дильдина Светлана