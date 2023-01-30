В Минэкономразвития назвали курс рубля в 70 руб. за 1 доллар балансовым для экономики РФ

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Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 руб. за доллар, он является балансовым для экономики России. Об этом заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб. за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году - 68-72 рубля", - сказал он.

"Уровень в 70 руб. за доллар - балансовый для экономики. 60 категорически не устраивает экспортеров, тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы", - добавил первый замминистра.

Торосов пояснил, что в ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. "Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше", - добавил он, пишет ТАСС.