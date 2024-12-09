У ЦБ нет планов по выпуску купюры в 10 000 рублей

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На сегодняшний день таких планов нет, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов, отвечая на вопрос, не считает ли регулятор нужным задуматься о выпуске купюры в 10 000 рублей.

«Решение о выпуске новых номиналов всегда принимается, исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. Мы наблюдаем существенный рост безналичных платежей, поэтому уверены, что номинальный ряд банкнот и монет на сегодняшний день оптимален», — сказал он.

Он уточнил, что регулятор будет следить за ситуацией, но пока выпуск купюры в 10 000 неактуален.