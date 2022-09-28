Турция в понедельник обсудит альтернативы платежной системе «Мир»

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Правительство Турции в понедельник вновь обсудит альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом агентству ТАСС сообщил источник в Анкаре.

Он отметил, что на днях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир».

Ранее сообщалось, что их прекратили принимать два крупных частных банка Турции: Is Bankasi и Denizbank. Это произошло на фоне угроз Минфина США ввести санкции за поддержку попыток Москвы расширить использование своей платежной системы за рубежом.