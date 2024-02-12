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Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT

12 февраля 2024 09:34
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Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT

Российский аналог SWIFT, которая называется СПФС (система передачи финансовых сообщений), сейчас изучается турецкими финансистами. Тщательный анализ экспертов нужен, чтобы не возникло никаких проблем при использовании, рассказал РИА Новости источник в банковском секторе Турции, который отказался назвать свое имя.

По словам источника, "уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для ее применения".

Но, добавил он, требуется тщательный анализ со стороны экспертов обоих стран и сегодня ведомства работают в этом направлении.

На днях ряд банков Турции прекратили расчеты с российскими предприятиями под "беспрецедентным" давлением США.

В России СПФС начали создавать после того, как в 2014 году страну пригрозили отключить от SWIFT, пишет РГ.

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