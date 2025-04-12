Центробанк опроверг новость о введении лимита на снятие наличных в банкоматах

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Центробанк опроверг новость о том, что с 1 сентября в России будет введен лимит в 50 тыс. рублей на снятие денег, передает iphones.ru.

Это ограничение коснется только тех, у кого будут выявлены признаки воздействия мошенников. Других людей лимиты не затронут.

Банк прежде, чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту.

Если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения.

За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам.

Кроме того, закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег.