Центробанк изменит порядок расчета курса доллара к рублю

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Российский Центробанк изменит порядок расчета официального курса доллара к рублю и упростит порядок установления курсов.

"Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю", - заявили в регуляторе.

Проект направлен в Министерство юстиции РФ и начнет действовать с момента официального опубликования.

По нему Центробанк будет рассчитывать курс доллара исходя из данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам.

"Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов", - уточнили в Банке России.

Ранее сообщалось, что ЦБ временно запретил комиссию за выдачу наличных в иностранной валюте физическим лицам до 9 сентября, сообщает РЕН-ТВ.