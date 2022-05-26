ЦБ: выявлена новая схема мошенничества

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ЦБ РФ выявил популярную схему мошенничества с предложением якобы компенсационных выплат от государства и с начала мая 2022 года инициировал блокировку 38 сайтов, в числе которых те, на которых мошенники обещают помочь с возвратом похищенных денег. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", передает ТАСС.

"У мошенников выстроена достаточно системная работа. Они как живой организм приспосабливаются к постоянным изменениям окружающей среды. Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане". С начала мая мы инициировали блокировку в сети интернет 38 подобных ресурсов, предлагающих различные компенсации, в том числе возврат украденных мошенниками денег", - сказал Уваров.

Банк России раскрывает данную схему, описывая ее в специальном разделе на своем сайте. "Чтобы якобы вернуть пострадавшему похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, через смс или мессенджеры. Иногда они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства", - отмечается на сайте ЦБ. Доверчивых граждан злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, получив эти данные, похищают у человека деньги.

ЦБ при этом разъясняет, что клиент банка вправе рассчитывать на возврат похищенной суммы лишь в том случае, если он самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета и не раскрывал злоумышленникам свои личные и финансовые данные.

"Если деньги списали без вашего согласия, то единственный законный механизм вернуть их следующий: незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток после происшествия напишите в отделении банка заявление о несогласии с операцией", - рекомендует регулятор.

ЦБ с начала мая инициировал блокировку более 25 тыс. мошеннических телефонных номеров. "В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца уже инициировали блокировку практически более 25 тыс. номеров. Это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте", - сказал он.

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