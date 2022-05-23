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ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

23 мая 2022 11:37
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ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать курс рубля от неконтролируемого укрепления, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Какова суть механизма и как именно он влияет на валютный рынок, собеседники издания не раскрыли.

Регулятор начал проводить такую покупку валюты для избежания резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, отмечает один из источников газеты.

Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры, в соответствии с указом президента, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки. ЦБ в конце апреля предложил снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку. Пока это предложение не реализовано.

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