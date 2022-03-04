ЦБ снизил комиссию при покупке валюты на бирже

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Российский Центробанк принял решение снизить комиссии при покупке валюты на бирже для физлиц с 30 до 12 процентов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц снижена с 30 процентов до 12 процентов», — говорится в сообщении. Для юридических лиц комиссия составит 12 процентов от суммы операции. Кроме того, Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка.

3 марта ЦБ предписал взимать комиссию в размере 30 процентов для физических лиц при покупке валюты на бирже. Тогда регулятор объяснял это тем, что комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.

Ранее в марте президент РФ подписал указ о запрете вывоза иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. В свою очередь Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты номиналом в евро в Россию, сообщает Лента.