ЦБ: ситуация с инфляцией может вновь привести к увеличению ключевой ставки

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Центробанк РФ не исключил повышение ключевой ставки в будущем, если ситуация с инфляцией не будет свидетельствовать о приближении к целевому показателю в 4%. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

В ЦБ опубликовали новый комментарий по инфляции, в котором допускается ужесточение денежно-кредитной политики.

"Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что наблюдают замедление роста цен на непродовольственные товары, однако стоимость услуг продолжает повышаться, что справедливо и для продовольственной группы товаров.

Уровень инфляции в марте 2025 года оценивается в 0,65%, а в феврале цены повысились на 0,81%. В годовом выражении этот показатель составляет 7,1% и 7,5% соответственно.

Заседание совета директоров ЦБ России состоится 25 апреля. На нем рассмотрят вопрос о повышении ключевой ставки.

Ранее Центробанк констатировал преодоление российской экономикой фазы перегрева. Аналитики ЦБ заявляли, что годовая инфляция перейдет к снижению с мая при отсутствии сильных проинфляционных шоков, пишет Смотрим.