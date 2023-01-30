ЦБ России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

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Представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами. Об этом сообщил в воскресенье председатель центрального банка исламской республики Мохаммад Реза Фарзин в Twitter.

"Установлена прямая связь между иранскими и российскими банками. Соглашение о сотрудничестве между центральными банками России и Ирана, помимо налаживания непосредственной связи [иранских финансовых организаций] с российскими банками, предусматривает также то, что наша страна будет напрямую соединена со 106 зарубежными банками. Финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются", - написал Фарзин. Подробностей о том, с какими зарубежными банками исламская республика планирует наладить контакты, глава ЦБ Ирана не привел.

Агентство ISNA проинформировало, что с российской стороны на церемонии подписания документа присутствовал заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин. "Самое большое преимущество этого соглашения заключается в том, что на него не смогут повлиять западные санкции", - цитирует его агентство. Гридчин также надеется на то, что соглашение, предусматривающее облегчение денежных переводов между двумя странами, способствует развитию бизнеса в РФ и Иране, пишет ТАСС.