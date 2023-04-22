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ЦБ призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

22 апреля 2023 13:05
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ЦБ призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

Банк России подготовил рекомендации для кредиторов, чтобы те договаривались о единых условиях взыскания и реструктуризации проблемных долгов клиентов. 

ЦБ даст банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторам рекомендации, которые коснутся синхронизации взыскания долгов физических лиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, выступая на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По его словам, регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента, пишет РБК.
 

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