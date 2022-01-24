ЦБ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке

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Банк России принял решение не осуществлять с 24 января покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков",говорится в сообщении регулятора.

Регулятор отметил, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

В Банке России также подчеркнули, что регулятор отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

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