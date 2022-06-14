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ЦБ предложил дать россиянам возможность устанавливать самоограничения на выдачу кредитов

14 июня 2022 16:06
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В ЦБ полагают, что это поможет людям обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют на их имя кредиты или займы.

Центробанк предложил дать россиянам возможность самим устанавливать запрет на получение новых кредитов, сообщает РИА Новости.

В ЦБ полагают, что это поможет людям обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют на их имя кредиты или займы.

"Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центробанк уже подготовил соответствующие законодательные предложения и направил их на согласование в ведомства.

Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заемщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга", — добавил он.

В ЦБ уточнили, что ограничения могут быть разными: по виду кредитора, способу обращения, их можно будет установить на все кредиты или на какой-то отдельный вид. При желании можно будет сколько угодно раз устанавливать или снимать запрет — для потребуется только обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй через банк, МФО или портал госуслуг.

В мае Центробанк выступил с идеей обязать банки приостанавливать на два дня переводы на так называемые дропперские счета, которые мошенники используют для снятия похищенных средств. Как пояснил регулятор, это будет "период охлаждения", который позволит человеку понять, что его деньги ушли куда-то не туда.

 

Фото:   РИА Новости

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