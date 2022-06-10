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ЦБ понизил ключевую ставку до 9,5%

10 июня 2022 17:38
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Банк России также понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17% с 18-23%.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта (п.п.) - до 9,5% годовых, передает ТАСС.

"Совет директоров Банка России 10 июня принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов - до 9,5% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле", -  следует из сообщения регулятора.

При этом оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности после резкого падения в апреле приостановилось в мае. Вместе с тем наблюдалась неоднородность тенденций в отраслевом разрезе, указывает регулятор.

"Снижение экономической активности происходит за счет как спроса, так и предложения. Согласно данным опросов, предприятия по-прежнему испытывают значительные затруднения в производстве и логистике, несмотря на некоторую диверсификацию поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Потребительская активность сокращается в реальном выражении в условиях высокой склонности населения к сбережению и снижения реальных доходов", - поясняет ЦБ.

ЦБ также подчеркнул, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях понизив прогноз траектории ключевой ставки. Так, в 2022 году ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8-11,4% вместо ранее прогнозировавшихся 12,5-14,01%, в 2023 году - 7-9% вместо 9-11%, в 2024 году - 6-7% вместо 6-8%.

При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году, подчеркивает регулятор. "Принятые Банком России в апреле - июне решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности. В то же время денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году", - сообщает регулятор.

Также ЦБ РФ отмечает, что денежно-кредитные условия в целом оставались жесткими, смягчившись неравномерно в различных сегментах финансового рынка. Уменьшились доходности ОФЗ (облигации федерального займа) и процентные ставки на кредитно-депозитном рынке.

"В условиях произошедшего снижения депозитных ставок замедлился приток средств на срочные рублевые депозиты. Вместе с тем повышенная премия за риск в кредитных ставках и высокие требования банков к заемщикам сохранили жесткость ценовых и неценовых условий банковского кредитования. Из-за этого активность на рынке розничного и корпоративного кредитования оставалась слабой", - указывает регулятор. ЦБ отмечает, что поддержку кредитованию оказывали правительственные программы льготного кредитования.

 

Фото:    Сергей Бобылев/ТАСС

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