ЦБ ограничил торги иностранными акциями

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Центробанк с 30 мая ограничил обращение на бирже зарубежных ценных бумаг, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением бумаг эмитентов, которые ведут основную производственную и экономическую деятельность в России, говорится на сайте регулятора. Такое решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и должно минимизировать их риски, пояснили в ЦБ.

Регулятор отметил, что сейчас небольшой объем заблокированных ценных бумаг обращается на «СПб бирже». В торгово-клиринговой системе биржи эти активы не маркируются, поэтому они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности. Исключение могут сделать для неторговых счетов небольших клиентских портфелей.

«Несмотря на вводимые регулятором меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — отметили в Банке России.

С 28 февраля ЦБ предписал российским брокерам приостановить продажу ценных бумаг по поручению иностранных инвесторов. Такое предписание будет действовать до его отмены Банком России.

Также с 28 февраля биржи США NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний. С 3 марта Лондонская фондовая биржа на неопределенный срок остановила торги депозитарными расписками 27 компаний из России. Под ограничения попали в том числе компании, зарегистрированные в Великобритании и на Кипре, например En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»), пишут "Ведомости".