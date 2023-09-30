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ЦБ может обязать банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам

30 сентября 2023 10:12
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ЦБ может обязать банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что ЦБ беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного, сейчас он составляет 40% и может достигать 50%. 

Центробанк все еще видит признаки перегрева на рынке ипотеки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи.

Ипотека, по ее словам, выросла на 30%, в августе выдано кредитов на рекордные 850 млрд рублей, это высокие темпы. При этом регулятор ожидает, что к концу года темп замедлится, в том числе из-за роста ставок. Набиуллина высказала несколько претензий к банкам.

ЦБ видит элементы схем на рынке ипотеки, когда банки предлагают очень низкие ставки на первые пару лет кредита. Потребитель не до конца понимает, какова стоимость кредита, отметила глава ЦБ.

Речь идет о так называемой ипотеке от застройщика с нерыночными ставками вплоть до 0,1%. Такая ставка достигается за счет завышения стоимости квартиры на 20-30%, а разницу потом застройщик платит банкам. «Комиссия застройщика или банка, мы считаем, не может использоваться в качестве первоначального взноса», — сказала Набиуллина.

Также Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки тем заемщикам, у кого долговая нагрузка превышает 50%. По итогам второго квартала этого года таким гражданам было выдано больше 70% ипотек. Это грозит ипотечным кризисом в случае даже умеренного падения доходов. Тем заемщикам, у кого долговая нагрузка превышает 80%, выдачу ипотеки надо вообще свести к минимуму, заключает ЦБ.

Кроме того, ЦБ волнует отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного — сейчас он составляет 40% и может достигать 50%. «Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья», — отметила Эльвира Набиуллина, пишет БФМ.

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