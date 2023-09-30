ЦБ может обязать банки остановить продажу некоторых продуктов физлицам

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Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что ЦБ беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного, сейчас он составляет 40% и может достигать 50%.

Центробанк все еще видит признаки перегрева на рынке ипотеки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи.

Ипотека, по ее словам, выросла на 30%, в августе выдано кредитов на рекордные 850 млрд рублей, это высокие темпы. При этом регулятор ожидает, что к концу года темп замедлится, в том числе из-за роста ставок. Набиуллина высказала несколько претензий к банкам.

ЦБ видит элементы схем на рынке ипотеки, когда банки предлагают очень низкие ставки на первые пару лет кредита. Потребитель не до конца понимает, какова стоимость кредита, отметила глава ЦБ.

Речь идет о так называемой ипотеке от застройщика с нерыночными ставками вплоть до 0,1%. Такая ставка достигается за счет завышения стоимости квартиры на 20-30%, а разницу потом застройщик платит банкам. «Комиссия застройщика или банка, мы считаем, не может использоваться в качестве первоначального взноса», — сказала Набиуллина.

Также Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки тем заемщикам, у кого долговая нагрузка превышает 50%. По итогам второго квартала этого года таким гражданам было выдано больше 70% ипотек. Это грозит ипотечным кризисом в случае даже умеренного падения доходов. Тем заемщикам, у кого долговая нагрузка превышает 80%, выдачу ипотеки надо вообще свести к минимуму, заключает ЦБ.

Кроме того, ЦБ волнует отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного — сейчас он составляет 40% и может достигать 50%. «Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья», — отметила Эльвира Набиуллина, пишет БФМ.