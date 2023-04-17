ЦБ может лимитировать покупку валюты по сделкам уходящих фирм

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Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные ее покупки могут приводить к изменчивости курса рубля, чтобы ограничить это влияние Банк России и Минфин разрабатывают механизм ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний. Об этом 17 апреля сообщили на своем сайте «Ведомости».

Как подтвердил изданию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, механизм плавающий и не привязан к сумме. По словам финансиста, Минфин ранее уже вводил условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать валютный рынок.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов. — Ред.) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — сказал Чебесков.

Курс рубля ослабел в начале апреля. С начала месяца американский доллар поднимался до 81,79 рубля, евро подорожал до 90,2 рубля, китайский юань стал стоить 11,28 рубля.

По мнению аналитиков, падение рубля могло быть вызвано, в том числе, выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности, выходом компании Shell из проекта «Сахалин-2», пишут "Известия".