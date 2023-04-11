ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом

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Доля рубля в расчетах при зарубежных торговых поставках на конец прошлого года превысила 30%, что соответствует доле доллара и выше доли евро, сообщил Банк России.

"После перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае 2022 года существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках (превысив 30% на конец года), сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро", – сообщается в обзоре регулятора.

К концу 2022 года доля доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составляла почти 50%, напомнил ЦБ. Это соответствует в целом сложившейся страновой структуре внешней торговли Российской Федерации, "но также может свидетельствовать и о сохранении для российских компаний и их контрагентов расчетных рисков и рисков блокировки активов со стороны недружественных стран", – уточнил регулятор.