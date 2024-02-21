Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

679

Сразу три китайских банка перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информированных источников.

ICBC, CCB и Bank of China уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с января 2024 года.

Отмечается, что операции с кредитными организациями, которые не попали в черные списки Запада, продолжаются.

Источник газеты в российском банке рассказал, что ICBC и CCB отклоняют все поступающие платежи, вне зависимости от системы, через которую они идут - европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS. Китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой.