Только 2 из 10 самарцев следят за курсами доллара и евро

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Больше 100 рублей за доллар, и почти 110 за евро —горожане считают, что стоимость иностранных валют к 1 мая вырастет почти на 10%. Впрочем, большинство представителей экономически активного населения не следит за новостями с валютной биржи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из города.

Курсом доллара сегодня интересуются 22% самарцев, курсом евро — 21%.



Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 26% следят за курсом доллара, 29% — за курсом евро.



Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%).

Время проведения: 1—16 апреля 2024 года