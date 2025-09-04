131

Средняя сумма одного банковского вклада в августе составила 437 тыс. рублей, что на 2,8% выше июльского показателя. Об этом свидетельствуют расчеты маркетплейса Финуслуги по данным вкладов, оформленных через платформу.

Доля краткосрочных сбережений в августе выросла, долгосрочных, наоборот снизилась. Топ-3 самых популярных срока в августе: это вклады на три, шесть и один месяц.

Наиболее популярным сроком для открытия в августе стали вклады со сроком на три месяца. Их доля выросла на 75%: с 36% в июле до 63% в августе. Доля вкладов со сроком на год снизилась на 2 процентных пункта по отношению к предыдущему месяцу — до 4%. Доля полугодовых вкладов снизилась с 22% в июле до 17% в августе. Доля вкладов со сроком на один месяц снизилась до 11%, тогда как в июле составляла 32%. На оставшиеся сроки вкладов пришлось совокупно 3% открытий.

Годом ранее — в августе 2024 года — самым популярном сроком были вклады на полгода, доля которых составила тогда 51%. Рост доли трехмесячных вкладов объясняется более высокими ставками по ним, а также желанием клиентов воспользоваться промопредложениями, ставки по которым достигают 20–30%, существенно опережая и средние ставки на рынке, и уровень ключевой, а максимальная сумма по таким предложениям на Финуслугах составляет 1 млн рублей.