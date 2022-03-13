Силуанов: около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций

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Половина золотовалютных резервов Банка России заморожены из-за санкций, передает ТАСС.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Министр добавил, что часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю. "Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - отметил Силуанов.

Глава министерства напомнил, что долги в отношении стран, которые недружественно отнеслись к России, будут оплачиваться в рублях. "Но - еще раз повторю - долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте", - подчеркнул он.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС