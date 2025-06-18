СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, по которому несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей.

Необходимая норма закрепляется в части второй Гражданского кодекса РФ. Уточняется, что согласие родителя не будет требоваться при открытии банковского счета подростками, которые приобрели дееспособность в полном объеме в случае вступления в брак или эмансипации.

В пояснительной записке указано, что сейчас кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада.

Нововведение позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, следует из документа. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года, пишет ТАСС.