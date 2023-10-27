Сегодня Центробанк может поднять ключевую ставку

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По мнению большинства экспертов и участников рынка, он прибавит один процентный пункт. Но не исключено и более резкое повышение. Сейчас этот показатель на уровне 13%.

"Думаю, что будут рассматриваться несколько вариантов, в том числе и сохранение ставки на текущем уровне 13%, и повышение на 100 базисных пунктов и, возможно, больше на 200, тоже есть такие прогнозы. Но я считаю, что больше вероятность, что ставку повысят на 100 базисных пунктов – до 14% с сохранением сигнала, что ЦБ продолжит оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Также я думаю, что может быть повышен прогноз ключевой ставки на будущий год", – заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Какой будет ставка, узнаем после 13.00 по московскому времени, а в 15.00 часов состоится пресс-конференция по итогам заседания, пишет Смотрим.