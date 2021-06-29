СберКартой пользуются уже более 120 000 жителей Поволжья

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СберКарта – это дебетовая карта Сбербанка, которая учитывает траты клиента и предлагает бонусы при дальнейшем использовании. Она появилась в сентябре 2020 года и с начала 2021 года количество клиентов Поволжского банка Сбербанка, оформивших СберКарты, ежемесячно увеличивалось в среднем на 20 тысяч. На начало мая в регионах Поволжья такими картами пользуются более 120 тысяч жителей.

"СберКарта – это относительно новый продукт Сбербанка, однако, она уже успела зарекомендовать себя. Такая карта имеет динамическую тарификацию, что позволяет ей подстраиваться под своего владельца. Чем активнее клиент ей пользуется, тем больше бонусов она дает. Если ежемесячно тратить с карты не менее 5 тысяч рублей, её обслуживание будет бесплатным", - Светлана Арнаутова, Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка

Оформить СберКарту можно в офисе банка, на сайте или в приложении СберБанк Онлайн. При оформлении можно выбрать наиболее удобный тариф, а дизайн карты клиент может предложить свой уникальный.

Кроме того, можно оформить подписку СберПрайм+, благодаря которой обслуживание СберКарты будет бесплатным, а также это позволит бесплатно или со скидками пользоваться сервисами экосистемы Сбера.