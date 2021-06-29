СберКартой пользуются уже более 120 000 жителей Поволжья

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

СберКартой пользуются уже более 120 000 жителей Поволжья

29 июня 2021 09:59
169
СберКартой пользуются уже более 120 000 жителей Поволжья

СберКарта – это дебетовая карта Сбербанка, которая учитывает траты клиента и предлагает бонусы при дальнейшем использовании. Она появилась в сентябре 2020 года и с начала 2021 года количество клиентов Поволжского банка Сбербанка, оформивших СберКарты, ежемесячно увеличивалось в среднем на 20 тысяч. На начало мая в регионах Поволжья такими картами пользуются более 120 тысяч жителей. 

"СберКарта – это относительно новый продукт Сбербанка, однако, она уже успела зарекомендовать себя. Такая карта имеет динамическую тарификацию, что позволяет ей подстраиваться под своего владельца. Чем активнее клиент ей пользуется, тем больше бонусов она дает. Если ежемесячно тратить с карты не менее 5 тысяч рублей, её обслуживание будет бесплатным", - Светлана Арнаутова, Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка

Оформить СберКарту можно в офисе банка, на сайте или в приложении СберБанк Онлайн. При оформлении можно выбрать наиболее удобный тариф, а дизайн карты клиент может предложить свой уникальный. 

Кроме того, можно оформить подписку СберПрайм+, благодаря которой обслуживание СберКарты будет бесплатным, а также это позволит бесплатно или со скидками пользоваться сервисами экосистемы Сбера.

Теги: сбер СберБанк СберКарта

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
29 июня 2021, 13:12
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объём страхового покрытия. Финансы и Банки
77
Сбер и «Газпром нефть» запустили рассрочку на топливо для бизнеса
29 июня 2021, 10:52
Сбер и «Газпром нефть» запустили рассрочку на топливо для бизнеса
В ходе тестирования сервиса клиенты оформили займы на 33 млн рублей. Средний заём составил один миллион рублей. Финансы и Банки
151
Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса
25 июня 2021, 12:16
Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса
Финансы и Банки
473
В центре внимания
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
250
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
142
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
373
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
690
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
791
Весь список