СберИндекс: выплаты на школьников стимулировали потребительский спрос

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В период с 2 по 8 августа 2021 г. годовые темпы роста потребительских расходов подскочили до +20,1% г/г. Как отмечают аналитики СберИндекса, столь резкий всплеск расходов связан с начавшимися с 2 августа президентскими выплатами на школьников в размере 10 тыс. руб., что обеспечило более половины всего прироста.

Дополнительные расходы составили 29,4 млрд руб., или порядка 0,6–0,7% всех ожидаемых трат населения в августе.

Спрос увеличился практически по всему спектру товаров и услуг, но особенно выделяется несколько сегментов непродовольственной розницы. Отмечается заметный рост расходов в категориях «Одежда, обувь и аксессуары» (+31% относительно прошлой недели), «Универсальные магазины» (+15% к прошлой неделе).

Ожидаемо зафиксирован также заметный подъём индекса потребительской активности (78,4 п. по России в целом против 75,8 п. неделей ранее).

Текущие темпы роста, очевидно, не являются устойчивыми. Получение выплат в разгар пандемии в июле 2020 г. было заметно в данных на протяжении двух недель. Разумно предположить, что и в этот раз эффект сохранится примерно до середины месяца.

Номинальные темпы роста, по оценкам СберИндекса, сейчас составляют 12,4–12,5% г/г.

Аналитики СберИндекса отмечают, что оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались, а шум, связанный с изменением структуры потребления в период локдауна, практически исчез. В связи с этим СберИндекс снова фокусируется на показателях относительно прошлогодних уровней (% г/г), а также скорректированных на сезонность месячных данных (% м/м, SA, в реальном выражении).