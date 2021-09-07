Сбербанк провёл лекцию об искусственном интеллекте для самарских школьников

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Управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин провел лекцию для учащихся общеобразовательной школы № 68 в ЖК «Новая Самара».

Главной темой обсуждения стало влияние технологий и искусственного интеллекта (ИИ) на бытовые и бизнес-процессы современного мира. Ребята также узнали, как благодаря ИИ создаются принципиально новые сервисы, и почему компании именно IT-сектора развиваются быстрее остальных.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Мне очень близки встречи в подобном формате. Современные молодые люди уже в школе задаются действительно важными вопросами: какие качества и навыки нужно развивать в себе, чтобы быть успешными в профессиональной сфере, как правильно обращаться с деньгами, как заботиться об экологии наряду с техническим прогрессом и всеобщей цифровизацией. Задача Сбербанка и моя лично делиться лучшим опытом и практикой, донести до учащихся главную мысль, что мир нужно менять, начиная с себя".

Лекция прошла в рамках всероссийского проекта «Поделись своим знанием», основная цель которого обсудить на примере личных историй успеха с учащимися образовательных учреждений вопросы экономики, финансовой грамотности, кибербезопасности, современных цифровых технологий и ESG-инициатив.