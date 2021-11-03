Сбербанк поможет самарцам получить сертификат вакцинированного или переболевшего с QR-кодом на Госуслугах на дому

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Жители Самары, являющиеся клиентами Сбербанка, могут скачать сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании коронавируса с QR-кодом на портале Госуслуги, не выходя из дома. В период локдауна, введенного в Москве и в регионах в связи с коронавирусом, идти в отделения Сбербанка нет никакой необходимости.

Для этого надо зайти на сайт Госуслуг и подтвердить свою учетную запись, далее скачать сертификат о вакцинации в разделе «Вакцинанция от COVID-19». QR-код также можно получить в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Также все клиенты Сбербанка, у которых еще нет учетной записи на Госуслугах, могут завести её самостоятельно через Сбербанк Онлайн. Для этого пролистайте главный экран до раздела Сервисы → Госуслуги → Введите номер СНИЛС → Подтвердите регистрацию с помощью бесплатного СМС.

Данный QR-код будет действителен в течение года от даты получения финальной дозы вакцины. Если вы переболели коронавирусом и диагноз был подтвержден документально – можно получить QR-код, который действует полгода. Также можно сдать ПЦР-тест в лаборатории, передающей результаты исследований на Госуслуги, – и получить QR-код на три дня.

СберБанк – один из наиболее часто используемых каналов онлайн-регистрации и подтверждения учётных записей на портале «Госуслуги». За последние два года этим способом регистрации воспользовалось 12 миллионов клиентов Сбера. Всего за несколько кликов можно получить подтверждённые учётные записи. Наиболее частыми причинами регистрации стали QR-коды для вакцинированных и переболевших COVID-19, социальные выплаты и возможность участия в электронном голосовании.