Сбербанк поддержал Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году

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Сбербанк выступил партнёром Молодежного форума ПФО «iВолга», который в этом году проводился в онлайн-формате. При поддержке Сбербанка в рамках образовательной программы смены «Мой бизнес» было организовано выступление социального предпринимателя и основательницы бренда «Малый Турыш» Гузель Санжаповой.

В своём выступлении Гузель говорила о том, как эмпатия и сопричастность может спасти целую деревню. Девушка развивает деревню Малый Турыш в Свердловской области с помощью своего бизнеса, создаёт рабочие места для ее жителей, облагораживает территорию населенного пункта, строит общественный центр-клуб и глэмпинг для того, чтобы решить ряд социальных проблем: отток населения из деревни, отсутствие работы для местных жителей, отсутствие инфраструктуры. Гузель формирует новый образ мысли и меняет стиль жизни людей вокруг себя.

Сбербанк традиционно поддерживает образовательные программы для бизнеса. В смена «Мой бизнес» принимали участие молодые люди, заинтересованные в создании бизнеса или молодые предпринимателем. Участники смены получили базовые бизнес-знания, которые в последствии смогут помочь оценить свою стратегию и получили консультацию от экспертов, в том числе от Сбера.

Резидентами смены «Мой бизнес» стали более 500 человек из 37 регионов России.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«В этом году в рамках форума Сбербанк знакомит молодых людей с предпринимателями, которые смогли экологично построить свой бизнес, с заботой об окружающих людях и о природе. Мы желаем каждому молодому предпринимателю воплощения своих бизнес идей, а Сбербанк в свою очередь готов стать надежным финансовым партнером в этом начинании».

Кристина Гнатюк, директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»:

«Мы очень рады, что Сбербанк уже не первый год выступает партнером iВолги. В этом году Сбер поддержал ряд направлений Форума, в том числе одну из ключевых и традиционных образовательных смен «Мой бизнес», предоставив спикера для проведения образовательной сессии с молодыми предпринимателями».