Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании «ПроШкола» финансирование на строительство семи школ

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Коллегиальные органы Сбербанка и ВЭБ.РФ одобрили финансирование очередных семи проектов в четырёх регионах на 7,6 тысяч ученических мест в рамках реализации государственной программы по строительству школ.

Концессионерами в данных проектах выступают компании группы «ПроШкола». Три школы в Самарской области (две в Самаре, одна — в Тольятти), по одной школе в Калуге, Туле, Армавире и Новороссийске откроют свои двери ученикам к 1 сентября 2024 года.

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

"Сбер является ключевым кредитором по проектам строительства школ в рамках государственной программы "Развитие образования". На текущий момент в работе у банка находится 103 объекта. Такое беспрецедентное количество проектов стало возможным благодаря проактивному подходу Минпросвещения РФ и утверждению синхронизированных с банковским финансированием правил предоставления субсидий, в том числе установления требований к концессионным соглашениям".

Алиса Денисова, генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ:

"Сегодня мы полностью обеспечили финансирование со стороны кредиторов первых 27 проектов строительства школ, реализуемых ПроШколой. При поддержке ВЭБ.РФ и ПАО Сбербанк в российских городах появляется современная образовательная инфраструктура. Новые места в школах будут созданы с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). ВЭБ.РФ также одобрил возможность финансировать удорожание проектов строительства ряда школ, связанное с ростом базовых цен на строительство и материалы. Соответствующие изменения должны быть внесены в концессионные соглашения по ряду проектов".

В настоящее время при финансовой поддержке Сбербанка и ВЭБ.РФ ведётся активное проектирование и строительство двадцати семи первых школ. Первые 15 школ примут учеников 1 сентября 2023 года.

ООО «ПроШкола» — дочерняя структура ВЭБ.РФ, утверждённая Правительством РФ как концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования».