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Сбербанк аннулирует 31 марта ипотечные заявки, которые были одобрены до 1 марта. Клиентам нужно будет подать повторную заявку и получить новое решение банка, передает ТАСС.

"В период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка", - прокомментировали в пресс-службе Сбера.

В Сбербанке добавили, что с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. Ранее банк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%.

Сбербанк заранее предупредил клиентов о сроке действия одобренных заявок по ипотеке и действовал в рамках ранее определенных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий - в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки", - заявили в банке.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС