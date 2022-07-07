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Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчётных листков участникам зарплатных проектов

7 июля 2022 16:09
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Полноценно сервис стал доступен клиентам с 2 июля.

Сбер предоставил возможность компаниям — участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам с 2 июля.

Работник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«Почти 30 млн человек в России получают заработную плату на карту Сбера. Благодаря новому сервису теперь все они имеют возможность в любое время получить информацию в СберБанк Онлайн о своём заработке. Работодатели же могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников».

Новый сервис — ещё одна привилегия для зарплатных клиентов Сбера. Пакет преимуществ для них также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться уникальным сервисом «Деньги до зарплаты». Эти и другие привилегии можно найти в личном кабинете зарплатного клиента, он находится в блоке «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Также напомним, что в регионах Поволжского банка – Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, – зарплатным проектом от Сбербанка пользуются почти 98 тыс. компаний, из которых 78% - представители малого бизнеса.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Теги: СберБанк

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