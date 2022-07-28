Сбер выдал более 6 млрд рублей в рамках ипотеки для IT

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По данным аналитиков Домклик, с начала действия кредитной программы «Ипотека для IT» Сбер выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей. Кроме того, в июле этого года Правительство РФ внесло изменения в Постановление, которые сделали программу доступной ещё большему числу клиентов. В частности, был расширен перечень организаций, сотрудники которых могут оформить ипотеку для IT.

Теперь средний уровень заработной платы заёмщика не менее, чем за три месяца должен составлять более 100 тыс. рублей, если место работы находится в городе с численностью до 1 млн человек. Ранее это правило распространялось на регионы численностью до 1 млн жителей.

Также ипотеку могут оформить сотрудники с доходом более 150 тыс. рублей, если их место работы находится в городе-миллионнике: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде.



Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«С момента запуска программы IT-ипотеки мы выдали более 6 млрд рублей ипотечных кредитов. Эти цифры говорят о привлекательности программы. С внесением изменений в Постановление Правительства и расширением категории сотрудников, которые могут взять ипотеку на льготных условиях, я уверен, что ещё больше IT-специалистов смогут приобрести себе новое жильё на выгодных условиях».

Ранее сообщалось, что в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях ипотеку для IT-специалистов чаще всего берут мужчины – 81%. При этом наиболее часто данный вид льготной ипотеки оформляют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – 43% от общего количества, на втором месте – мужчины от 25 до 35 лет – 29%, на третьем – женщины в возрасте от 35 до 44 лет – 14%.

Размер кредита может достигать 18 млн рублей для городов с численностью населения более 1 млн человек, и до 9 млн рублей, где численность населения меньше. В Поволжье средний размер ипотечного займа в Сбере по данной льготной программе составляет более 5 млн рублей.

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